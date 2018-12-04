Массовое ДТП произошло на трассе под Хабаровском, есть раненые

Хабаровск,4 декабря. В автомобильной аварии под Хабаровском при столкновении трех машин травмировано восемь человек, среди которых — дети.

ДТП произошло рано утром во вторник, 4 декабря, на автомобильной дороге Ильинка-Некрасовка в окрестностях Хабаровска.

«По предварительной информации, ДТП произошло в результате нарушения правил при совершении обгона. Столкнулись три автомашины — две легковые и грузовик, он перевернулся. Пострадали восемь человек, в том числе, двое несовершеннолетних», — сообщают в МЧС.

Прибывшим на место происшествия спасателям пришлось деблокировать четырех человек, которых зажало в покореженных автомобилях. К этому моменту травмированные дети уже были отправлены в больницу, в машинах оставались двое взрослых мужчин и две женщины.

В данный момент сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что на въезде в Уфу произошло массовое ДТП, в котором столкнулись 10 автомобилей.