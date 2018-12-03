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Мать и двое детей погибли при пожаре в Хабаровском крае

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Мать и двое детей погибли при пожаре в Хабаровском крае

Хабаровск, 3 декабря. Страшная трагедия произошла в Хабаровском крае: женщина и двое ее детей погибли при пожаре в частном доме. Соответствующая информация приводится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по региону.

Согласно приведенным данным, ЧП случилось в селе Большая Картель Комсомольского района. Возгорание произошло в частном доме из бруса.

В доме в момент пожара находились мать и двое детей 11 и девяти лет. Всем находящимся дома членам семьи не удалось спастись, поскольку пожар был слишком поздно обнаружен, передает ТАСС.

По предварительным данным, нарушение правил эксплуатации электроприборов могло стать причиной возгорания, передает «Газета.ру».

Напомним, 2 декабря в одном из кафе в подмосковных Мытищах произошел пожар, при котором погибли три человека.

Автор: Тимур Румянцев
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