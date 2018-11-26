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Застрявшие на китайском курорте российские туристы вернулись в Хабаровск

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Застрявшие на китайском курорте российские туристы вернулись в Хабаровск

Хабаровск, 26 ноября. Российские туристы, которые с прошлой недели не могли покинуть китайский остров Хайнань из-за неисправности самолета, прибыли в Хабаровск.

Чартерный рейс авиакомпании «Ираэро» должен был доставить 280 российских туристов с Хайнаня в Хабаровск 22 ноября. Но самолет задержался в аэропорту Хайкоу по техническим причинам. У авиалайнера обнаружилась неисправность гидронасоса. Деталь 23 ноября заказали в Гонконге, но доставить не успели.

В результате пассажиры смогли вылететь в Россию лишь ночью 26 ноября, сообщает РИА Новости. Самолет приземлился в Хабаровске в 12.08 по местному времени (5.08 по Москве).

Автор: Виктор Мальцев
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