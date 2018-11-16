Житель Хабаровского края избил и изнасиловал соседку

Хабаровский край, 16 ноября. Следователи Хабаровского края возбудили уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя, обвиняемого в изнасиловании 54-летней женщины.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления следственного комитета России, инцидент произошел вечером 13 ноября в здании бывшего общежития, расположенного по улице Советской в городе Холмске.

«Подозреваемый увидев, что его соседка открывает дверь в свою квартиру, подошел ней, ударил с силой по спине и затолкнул ее в комнату, где предложил вступить с ним в половую связь. Получив отказ, подозреваемый начал избивать женщину», — рассказали детали происшествия следователи.

После того, как пострадавшая перестала сопротивляться, подозреваемый изнасиловал женщину. В отношении жителя Холмска возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование» (ч. 1 ст. 131 УК РФ).