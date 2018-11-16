Врачи из Хабаровска через суд добились права оперировать новорожденного младенца
Хабаровск, 16 ноября. Врачи перинатального центра Хабаровска через суд добились права оперировать новорожденного младенца.
Как рассказала помощник прокурора Кировского района Хабаровска Анна Лозовицкая, родители девочки сначала отказывались от помощи медиков, а потом совсем отказались от своего ребенка.
Девочка родилась недоношенной на 25-й неделе беременности матери весом всего 800 граммов. Врачи настаивали на операции, которая была необходима по жизненным показаниям.
Однако отец ребенка написал официальный отказ от операции, в связи с чем врачи были вынуждены обратиться в суд, который встал на сторону специалистов и девочку прооперировали
Операция прошла в среду, а уже сегодня отец принес официальный отказ от ребенка. Ребенок сейчас находится в больнице в статусе отказника, без имени и фамилии, сообщает РИА Новости.