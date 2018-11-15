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В Хабаровском крае учителя отстранили от работы из-за избиения мальчика

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В Хабаровском крае учителя отстранили от работы из-за избиения мальчика

Хабаровский край, 15 ноября. Учителя одной из школ Комсомольска-на-Амуре отстранили от работы из-за избиения мальчика.

Как сообщили в управлении образования администрации города, инцидент произошел в средней школе №37. В центре скандала оказалась педагог высшей категории, за плечами которой почти четверть века преподавания. 

«Принято решение о проведении проверки по инциденту, а также проверки по организации в этой школе социально-педагогического сопровождения сложных учащихся. Принято решение о временной приостановке работы учителя», — цитирует РИА Новости представители городской мэрии.

Как сообщает «Газета.ru», ранее ряд региональных и федеральных СМИ опубликовали видео, на котором, по предварительным данным, учитель школы №37 избивает мальчика за то, что он мешал вести урок.

Добавим, что по факту случившегося в региональном управлении следственного комитета России возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ – «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Автор: Константин Терехов
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