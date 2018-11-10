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В Хабаровском крае в ДТП погиб трехлетний ребенок

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В Хабаровском крае в ДТП погиб трехлетний ребенок

Хабаровск, 10 ноября. В Хабаровском крае столкнулись четыре машины, в ДТП погиб трехлетний ребенок, травмы получили двое взрослых.

Авария произошла накануне на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. Ребенок погиб во время транспортировки в карете скорой помощи. Об этом со ссылкой на местный отдел ГИБДД сообщает ТАСС.

По данным Ведомства, ДТП произошло после того, как на встречную полосу вынесло автомобиль УАЗ. По данным СМИ, погибший ребенок находился в автомобиле Toyota Vitz, который первый столкнулся с УАЗом.

Автор: Виктор Мальцев
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