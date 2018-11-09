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Коллекторы разместили в соцсетях непристойные коллажи с дочерью должника из Хабаровска

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Коллекторы разместили в соцсетях непристойные коллажи с дочерью должника из Хабаровска

Хабаровск, 9 ноября. Уголовное дело завели в Хабаровске после размещения коллекторами в Интернете откровенных коллажей с несовершеннолетней дочерью должника, говорится в сообщении краевого СУ СКР.

Житель Хабаровска взял кредит в МФО, когда он вовремя не вернул деньги, ему стали угрожать расправой, а затем разместили в соцсетях коллажи непристойного характера с членами его семьи. В сообщении ведомства отмечается, что уголовное дело возбуждено по статье об изготовлении материалов порнографического содержания с участием несовершеннолетней.

Потерпевшего допросили, проводятся мероприятия по установлению личностей злоумышленников. Также были проведены обыски в МФО, изъята техника. Следственные органы дадут правовую оценку преступления, а также проверят организацию на предмет совершения иных нарушений.

Автор: Ирина Селезнева
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