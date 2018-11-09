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Появились фотографии крупного пожара на складе автомобилей под Хабаровском

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Появились фотографии крупного пожара на складе автомобилей под Хабаровском

Хабаровск, 9 ноября. На Северном шоссе в Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае в пятницу загорелся склад автомобильной техники, сообщает источник ФАН. Как стало известно Федеральному агентству новостей, пламя вспыхнуло 9 ноября около 06.00 (в Москве в это время было 8 ноября, 23.00).

Загорелся склад автомобильной техники. Огонь распространился на 700 квадратных метров. По сведениям очевидца, на складе находились семь грузовиков и легковых автомобилей, катер, а также баллоны с пропаном и кислородом.

Через час пожар был локализован, однако пожарные до сих пор работают на месте происшествия и тушат мелкие очаги возгорания.

Появились фотографии крупного пожара на складе автомобилей под Хабаровском

По предварительным данным, никто не пострадал. Причина пожара устанавливается. 

Появились фотографии крупного пожара на складе автомобилей под Хабаровском

Автор: Алия Садыкова
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