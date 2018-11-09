Появились фотографии крупного пожара на складе автомобилей под Хабаровском

Хабаровск, 9 ноября. На Северном шоссе в Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае в пятницу загорелся склад автомобильной техники, сообщает источник ФАН. Как стало известно Федеральному агентству новостей, пламя вспыхнуло 9 ноября около 06.00 (в Москве в это время было 8 ноября, 23.00).

Загорелся склад автомобильной техники. Огонь распространился на 700 квадратных метров. По сведениям очевидца, на складе находились семь грузовиков и легковых автомобилей, катер, а также баллоны с пропаном и кислородом.

Через час пожар был локализован, однако пожарные до сих пор работают на месте происшествия и тушат мелкие очаги возгорания.

По предварительным данным, никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.