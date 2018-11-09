В Комсомольске-на-Амуре загорелся склад с опасным содержимым

Комсомольск-на-Амуре, 9 ноября. В Комсомольске-на-Амуре пожарные тушат возгорание на складе, где хранятся газовые баллоны и автомобильная техника.

Около 6 часов утра по местному времени (23.00 по московскому времени) в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края начался пожар на складе, где хранятся газовые баллоны и автомобильная техника. На место ЧП были направлены 7 единиц техники и 25 человек личного состава, которые приступили к ликвидации возгорания на площади около 700 квадратных метров.

«Прибывшее на место вызова отделение пожарной охраны обнаружило открытое горение в одноэтажном здании из сендвич-панелей, в котором находились семь единиц различных грузовых и легковых транспортных средств, катер, по одному баллону пропана и кислорода», — сообщают в Управлении МЧС по Хабаровскому краю.

Пожар был локализован примерно через полчаса после прибытия первых подразделений огнеборцев. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте происшествия продолжают работать представители МЧС, полиции и наряд «скорой помощи».