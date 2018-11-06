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Житель Хабаровска пропал без вести пять дней назад

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Житель Хабаровска пропал без вести пять дней назад

Хабаровск, 6 ноября. В Хабаровске разыскивают пропавшего местного жителя, мужчина ушел из дома утром 1 ноября и до сих пор не вернулся.

Пропал без вести 29-летний Виталий Антонов. Мужчина вышел из дома на Адмиральской улице в Хабаровске утром 1 ноября. О его месте нахождения до сих пор ничего не известно. Мобильный телефон Антонова заблокирован с начала ноября. С этого же времени мужчина не заходил в социальные сети, сообщает «Губерния».

Об исчезновении Виталия Антонова 4 ноября сообщила его супруга. Она отметила, что, уходя из дома, мужчина не рассказал, куда направляется. До исчезновения в семье не было ссор.

Автор: Виктор Мальцев
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