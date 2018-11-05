СБ ООН продлил санкции против Ливии

Нью-Йорк, 5 ноября. Совет Безопасности ООН продлил санкции против Ливии на 15 месяцев. Автором документа об ограничениях выступила Великобритания.

За принятие проекта резолюции проголосовали 13 стран, Россия и Китай от голосования воздержались. Заместитель постпреда Соединенного Королевства при ООН Джонатан Аллен поблагодарил Совет Безопасности за принятие документа.

«Особенно приветствуем то обстоятельство, что Совет пошел на важную меру, расширив критерии включения в санкционные списки, включив в них преступления сексуального и гендерного насилия», — сказал Аллен.

По его словам, принятие резолюции станет «важным сигналом» того, что международное сообщество «не будет мириться с подобными преступлениями».

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отметил, что Москва не поддержала принятие документа, так как в резолюции не были учтены российские замечания. Небензя сообщил, что положения резолюции о сексуальном и гендерно мотивированном насилии укладываются в существующее листирование, однако Великобритания внесла их в качестве отдельного критерия подведения под санкции. Кроме того постпред России при ООН подчеркнул, что тематика сексуального насилия должна рассматриваться на специализированных площадках: в Совете ООН по правам человека или в Комиссии ООН по положению женщин.