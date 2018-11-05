На мосту через Амур в Хабаровске жестко столкнулись два автомобиля

Хабаровск, 5 ноября. Серьезное ДТП произошло накануне днем на мосту через Амур в районе Хабаровска.

Днем 4 ноября на мосту через Амур в Хабаровске произошла серьезная авария — на полном ходу столкнулись два легковых автомобиля, следовавших во встречном направлении.

Как сообщают очевидцы, Toyota Corolla Spacio по непонятным причинам выехала на полосу встречного движения, где по касательной врезалась в Honda Fit. По данным свидетелей, проезжавших мимо после ДТП, на асфальте у одной из машин лежал человек, однако, точных сведений о пострадавших нет.

Оба автомобиля получили серьезные происшествия, а движение по мосту в сторону Биробиджана в течение нескольких часов было затруднено. В ГИБДД Хабаровского края устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что 4 ноября в Москве пьяный водитель протаранил пять автомобилей.