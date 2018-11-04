В Хабаровске водят хороводы дружбы в честь Дня Народного единства

Хабаровск, 4 ноября. В Хабаровске на празднике в честь Дня народного единства водят хороводы, местных жителей не испугала даже холодная погода.

В центре города собрались пожилые жители Хабаровска, студенты, семьи с детьми. Около 400 человек прошлись хороводом дружбы, затем их стали развлекать русские скоморохи, куклы в ростч человека в виде печки и гармони.

Здесь открылась большая ярмарка с плетеными корзинами, изделиями из дерева, самодельными игрушками. Горожан потчевали блюдами русской национальной кухни, пишет ТАСС.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о праздновании Дня народного единства на Поклонной горе в Москве.