Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

В Хабаровске водят хороводы дружбы в честь Дня Народного единства

36
0 Оставить комментарий

В Хабаровске водят хороводы дружбы в честь Дня Народного единства

Хабаровск, 4 ноября. В Хабаровске на празднике в честь Дня народного единства водят хороводы, местных жителей не испугала даже холодная погода.

В центре города собрались пожилые жители Хабаровска, студенты, семьи с детьми. Около 400 человек прошлись хороводом дружбы, затем их стали развлекать русские скоморохи, куклы в ростч человека в виде печки и гармони.

Здесь открылась большая ярмарка с плетеными корзинами, изделиями из дерева, самодельными игрушками. Горожан потчевали блюдами русской национальной кухни, пишет ТАСС.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о праздновании Дня народного единства на Поклонной горе в Москве.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.