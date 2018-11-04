В Хабаровске водят хороводы дружбы в честь Дня Народного единства
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Хабаровск, 4 ноября. В Хабаровске на празднике в честь Дня народного единства водят хороводы, местных жителей не испугала даже холодная погода.
В центре города собрались пожилые жители Хабаровска, студенты, семьи с детьми. Около 400 человек прошлись хороводом дружбы, затем их стали развлекать русские скоморохи, куклы в ростч человека в виде печки и гармони.
Здесь открылась большая ярмарка с плетеными корзинами, изделиями из дерева, самодельными игрушками. Горожан потчевали блюдами русской национальной кухни, пишет ТАСС.
Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о праздновании Дня народного единства на Поклонной горе в Москве.