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В Хабаровском крае задержали подозреваемого в изнасиловании двух женщин

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В Хабаровском крае задержали подозреваемого в изнасиловании двух женщин

Хабаровск, 2 ноября. В Ванинском районе Хабаровского края задержан подозреваемый в изнасиловании двух женщин мужчина. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Задержан 42-летний мужчина. По версии следствия, злоумышленник 28 октября текущего года изнасиловал 25-летнюю женщину. Над следующей жертвой насильник надругался 31 октября. Подозреваемого искали на территории всего региона, но обнаружили в лесополосе в Ванинском районе Хабаровского края.

По сообщениям местных СМИ, мужчина ранее отбывал наказание в исправительной колонии и вышел на свободу 25 октября текущего года, всего за пару дней до первого изнасилования.

Автор: Виктор Мальцев
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