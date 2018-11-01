В Хабаровске женщина умерла после операции по увеличению груди

Хабаровск, 1 ноября. Клиника, в которой умершей пациентке сделали операцию по маммопластике, работала без соответствующей лицензии.

В Хабаровске возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины, которой сделали операцию по увеличению груди. По данным Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ, медклиника «Региомед», сотрудники которой провели операцию по маммопластике, работала без лицензии.

Операция была проведена в июле текущего года. Через какое-то время самочувствие пациентки резко ухудшилось, ее перевели в реанимацию, где и наступила смерть. Уголовное дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей».

По данным следствия, операцию проводил один из врачей клиники «Региомед». В ходе расследования в офисе медицинской компании были изъяты документы, а следователи опросили других пациентов «Региомеда».

«Пациенты сообщили, что недовольны результатами работы врачей клиники. Проверкой деятельности медицинской организации установлено, что у АО "АМК "Региомед" отсутствует лицензия на выполнение пластических операций, в том числе по маммопластике», – прокомментировали ситуацию в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что пациент психбольницы в Магнитогорске умер после издевательств со стороны медицинского персонала.