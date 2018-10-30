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Заявившего об угоне хитроумного таксиста задержали в Хабаровске

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Заявившего об угоне хитроумного таксиста задержали в Хабаровске

Хабаровск, 30 октября. Сотрудники полиции задержали таксиста, который заявил о ложном хищении авто в Хабаровске.

Обратившегося с заявлением об угоне иномарки стоимостью 170 тысяч рублей задержали по подозрению в заведомо ложном доносе. Об этом пишет DEITA.RU со ссылкой на данные, полученные в региональном УМВД России.

Удалось установить, что мужчина-таксист обратился в органы полиции с заявлением о краже иномарки неизвестным человеком, который напал на него во дворе дома.

Сотрудники полиции выяснили, что ранее якобы похищенный автомобиль попал в ДТП, позже водитель скрылся с места аварии. Им и оказался заявитель, который позже признался, что сообщил сотрудникам полиции ложную информацию.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос».

Автор: Алексей Громов
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