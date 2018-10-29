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Труп мужчины лежал несколько часов на улице в Хабаровске

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Труп мужчины лежал несколько часов на улице в Хабаровске

Хабаровск, 29 октября. На одной из улиц Хабаровска труп мужчины пролежал несколько часов.

Как сообщается в сообществе «ДВ-ШОК» в Instagram, этот случай буквально шокировал жителей окрестных домов, которые были возмущены халатной работой специальных служб, которые не торопились увезти тело.

Подписчика паблика утверждают, что сообщили о странной находке в скорую помощь и полицию, однако так никто и не приехал. Спустя пару часов хабаровчанам пришлось делать повторный звонок, и только после этого труп увезли.

Как сообщается, тело мужчины было обнаружено возле одного из домов по улице Волочаевской в столице региона. Очевидцы сказали, что с виду погибших не выглядел как алкоголик.

Автор: Константин Терехов
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