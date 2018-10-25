Готовивший теракт в Хабаровском крае мужчина был завербован террористами

Хабаровск, 25 октября. Готовивший теракт житель Николаевска-на-Амуре был завербован террористической организацией.

Об этом ТАСС сообщил представитель районной администрации, добавив, что вербовка произошла тогда, когда подозреваемый находился в колонии во время отбывания срока за другие преступления.

«Самодельное взрывное устройство сотрудники Федеральной службы безопасности обнаружили в заброшенном здании в микрорайоне Заводской», — сообщил представитель администрации района.

Добавим, что взрывное устройство планировалось использовать для совершения теракта непосредственно в Николаевске-на-Амуре.

