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В Хабаровском крае пьяный рыбак убил друга

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В Хабаровском крае пьяный рыбак убил друга

Хабаровск, 25 октября. Правоохранители Хабаровского края задержали 29-летнего местного жителя, который на рыбалке убил друга.

Как сообщает пресс-служба регионального управления СК России, трагедия разыгралась 12 октября на Амуре. Приятели, до этого выпив спиртное, отправились порыбачить на лодке.

За весла сел 39-летний мужчина, но захмелев, стал засыпать. Это настолько не понравилось его 29-летнему другу, что он решил убить приятеля. Для этого он накинул ему на шею веревку и стал душить. 

«После того как потерпевший потерял сознание, он сбросил его из лодки в воду. Мужчина очнулся, стал звать на помощь. Преступник отплыл от него и ждал пока потерпевший утонет.  После совершения преступления обвиняемый вернулся домой», — рассказали следователи.

В Хабаровском крае пьяный рыбак убил друга

В настоящее время подозреваемый в убийстве задержан и дает показания. На время следствия 29-летний хабаровчанин помещен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. 
 

Автор: Константин Терехов
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