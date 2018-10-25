В Хабаровском крае пьяный рыбак убил друга

Хабаровск, 25 октября. Правоохранители Хабаровского края задержали 29-летнего местного жителя, который на рыбалке убил друга.

Как сообщает пресс-служба регионального управления СК России, трагедия разыгралась 12 октября на Амуре. Приятели, до этого выпив спиртное, отправились порыбачить на лодке.

За весла сел 39-летний мужчина, но захмелев, стал засыпать. Это настолько не понравилось его 29-летнему другу, что он решил убить приятеля. Для этого он накинул ему на шею веревку и стал душить.

«После того как потерпевший потерял сознание, он сбросил его из лодки в воду. Мужчина очнулся, стал звать на помощь. Преступник отплыл от него и ждал пока потерпевший утонет. После совершения преступления обвиняемый вернулся домой», — рассказали следователи.

В настоящее время подозреваемый в убийстве задержан и дает показания. На время следствия 29-летний хабаровчанин помещен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

