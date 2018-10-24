Дальневосточный гектар в Хабаровском крае потребовали вернуть в муниципальную собственность

Хабаровск, 24 октября. По требованию прокурора Ванинского района Хабаровского края объект культуры возвращен в муниципальную собственность, согласно закону о дальневосточном гектаре.

Об этом сообщает краевая прокуратура. Специалисты надзорного ведомства напомнили, что согласно российскому законодательству о дальневосточном гектаре земельные участки с объектами культуры не могут передаваться в частное владение.

Такие территории местное самоуправление должно поставить на кадастровый учет. Как пишет AmurMedia, прокуратура Ванинского района региона выяснила, что долгое время земля с находящимся на ней культурным объектом «Доска почета» не была оформлена в муниципальную собственность администрацией.

При этом территория значилась как доступная для оформления по программе «Дальневосточный гектар». Прокуратура потребовала устранить нарушения.