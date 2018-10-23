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В Хабаровском крае пропала 15-летняя школьница

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В Хабаровском крае пропала 15-летняя школьница

Хабаровск, 23 октября. Пропавшую 15-летнюю школьницу ищут в Хабаровском крае. Отмечается, что девочка ушла в воскресенье и не вернулась.

Ребенок пропал в поселке Новостройка в районе имени Лазо. Больше ее никто не видел. Как пишет издание AmurMedia, поиском пропавшей занимается отряд «Амур-Поиск». В ориентировке сказано, что Надежда Чупрова имеет карие глаза и темно-русые волосы. Под правым глазом девочки есть шрам от лопнувшего капилляра.

Жителей Хабаровского края призвали присоединиться к поискам, а также сообщать любую информацию об исчезнувшей на телефоны экстренных служб.

Ранее девочка-подросток пропала из больницы в Приморье. Около 12.00 она ушла из больницы в Уссурийске. Ее местонахождение до сих пор неизвестно. На вид девочке 18 лет, рост 161 сантиметр.

 

Автор: Алия Садыкова
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