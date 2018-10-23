Прокуратура опровергла версию обстрела Ан-24 под Хабаровском

Хабаровск, 23 октября. Дальневосточная транспортная прокуратура опровергла версию обстрела самолета Ан-24 в Хабаровском крае. Об этом рассказал представитель ведомства.

Как уточнил источник, «найденный под обшивкой предмет» будет отправлен на подробное изучение. Он уточнил, что воздушное судно принадлежит авиакомпании «Хабаровские авиалинии».

Как пишет РИА Новости, в Хабаровск самолет прилетал без пассажиров на борту на техническое обслуживание. Ранее СМИ сообщили, что в носовой части самолета Ан-24, прилетевшего 17 октября из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск, было обнаружено сквозное отверстие. После осмотра, по данным изданий, также была найдена пуля.

В полиции добавили, что воздушное судно стоит на ремонте и не используется.