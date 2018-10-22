В Хабаровском крае работодатели бросают в тайге сборщиков шишек

Хабаровск, 22 октября. Спасатели эвакуировали из тайги сборщиков шишек, которых на произвол судьбы бросили работодатели.

Как сообщается на официальном сайте регионального МЧС, накануне спасатели вывезли из тайги в районе поселка Кукан восьмерых собирателей шишек. При этом отмечается, что это далеко не единичный случай.

К МЧС обратились мужчины, которых завезли в лес, однако спустя три дня, как было условлено, за ними не приехали. Сборщики шишек решили выбираться из тайги самостоятельно, на месте остался только один человек.

Мужчину на вертолете обнаружили достаточно быстро. При этом помощь потребовалась еще одной группе людей, которые также оказались в лесу в аналогичной ситуации, отмечают в МЧС.

По факту данного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка.

