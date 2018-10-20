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В Хабаровском крае восстановили электричество после сильного снегопада

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В Хабаровском крае восстановили электричество после сильного снегопада

Хабаровск, 20 октября. Сотрудники аварийной службы завершили восстановительные работы на ЛЭП в Солнечном районе Хабаровского края, сообщили в краевом ГУ МЧС России.

Электроэнергия подается во все дома, в течение дня были установлены 8 опор и протянуты 6 км линий электропередачи. За весь период восстановительных работ установили 28 опор.

В ликвидации последствий повреждений на ЛЭП принимали участие 7 ремонтных бригад, 9 единиц спецтехники. Напомним, что 16 октября МЧС РФ по Хабаровскому краю поступила информация о налипании снега на провода. В семи населенных пунктах было отключено электричество, пишет Amurmedia.ru.

Автор: Ирина Селезнева
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