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Работников физической культуры наградили в Хабаровске

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Работников физической культуры наградили в Хабаровске

Хабаровск, 20 октября. В культурно-спортивном комплексе «Арсеналец» в Хабаровске состоялось награждение работников отрасли физической культуры, преподавателей.

Победителей наградил мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Он подчеркнул, что в городе проходят международные спортивные мероприятия, возводится центр подготовки олимпийской сборной, строится дворец самбо.

Кравчук отметил, что во дворах и парках находятся уличные спортивные площадки. И именно благодаря развитию спорта мальчишки и девчонки приходят в большой спорт и защищают честь России на ОИ.

Он добавил, что многое зависит от мастерства наставников, от их терпения и веры в своих подопечных. Как пишет Amurmedia.ru, в Хабаровске работает более 1200 спортивных объектов, в том числе бассейны, манежи, катки.

Автор: Ирина Селезнева
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