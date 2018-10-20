Работников физической культуры наградили в Хабаровске

Хабаровск, 20 октября. В культурно-спортивном комплексе «Арсеналец» в Хабаровске состоялось награждение работников отрасли физической культуры, преподавателей.

Победителей наградил мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Он подчеркнул, что в городе проходят международные спортивные мероприятия, возводится центр подготовки олимпийской сборной, строится дворец самбо.

Кравчук отметил, что во дворах и парках находятся уличные спортивные площадки. И именно благодаря развитию спорта мальчишки и девчонки приходят в большой спорт и защищают честь России на ОИ.

Он добавил, что многое зависит от мастерства наставников, от их терпения и веры в своих подопечных. Как пишет Amurmedia.ru, в Хабаровске работает более 1200 спортивных объектов, в том числе бассейны, манежи, катки.