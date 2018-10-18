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В Хабаровском крае правительственная яхта уйдет с молотка

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В Хабаровском крае правительственная яхта уйдет с молотка

Хабаровск, 18 октября. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал распорядился выставить на торги правительственную яхту «Виктория», стоимость судна составляет около одного миллиона долларов. Об этом рассказал представитель регионального правительства.

Отмечается, что яхта сейчас находится на судостроительном заводе на хранении. Спустить ее на воду должны были в 2019 году. Однако новый губернатор Хабаровского края поручил ее продать.

Известно, что длина яхты 22 метра, ширина составляет шесть метров. 

Как пишет «Интерфакс», содержание яхты обходится региональному бюджету в 600 тысяч в год. По данным AmurMedia, продажей яхты займется краевой фонд имущества. Цена лота пока неизвестна.

В Хабаровском крае правительственная яхта уйдет с молотка

Автор: Алия Садыкова
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