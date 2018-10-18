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В Хабаровском крае без электроснабжения остались шесть поселков

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В Хабаровском крае без электроснабжения остались шесть поселков

Хабаровск, 18 октября. Из-за ухудшения погодных условий, дождя и мокрого снега без электроснабжения остались шесть поселков в Хабаровском крае.

Без электроснабжения остаются населенные пункты Харпичан и Иннокентьевка. Также света нет в некоторых районах поселков Эворон, Дуки, Горин и Софийск. Проблемы наблюдаются в Солнечном, Николаевском и Ульчском районах Хабаровского края. Всего без электроснабжения остаются 411 жилых домов, сообщает со ссылкой на ГУ МЧС по региону AmurMedia.

По данным издания, все котельные и социально значимые объекты получают электричество от резервных источников питания. Последствия аварий устраняют восемь бригад электросетей.

Автор: Виктор Мальцев
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