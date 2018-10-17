Селу на «дальневосточных гектарах» в Хабаровском крае присвоено название

Хабаровск, 17 октября. В Хабаровском крае селу, которое было создано на «дальневосточных гектарах», официально присвоено название.

Как следует из распоряжения, подписанного Дмитрием Медведевым, населенный пункт, который возник на территории муниципального района имени Лазо, отныне называется селом Дальневосточным.

К слову, границы населенного пункта расширили прошлой осенью, включив земельные участки общей площадью 720 гектаров. В рамках программы «Дальневосточный гектар» было сформировано 435 участков, площадью 232 га.

Специально для того, чтобы официально признать новое село, в феврале этого года был принят закон Хабаровского края. Название при помощи анкетного опроса жители выбрали сами, сообщает AmurMedia.ru.

Как напоминает «Газета.ru», в рамках программы «Дальневосточный гектар» каждый житель России может получить земельный участок бесплатно. Оформить заявку на землю можно на сайте НаДальнийВосток.рф.