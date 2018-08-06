Хабаровским строителям выплатили миллионные долги по зарплате

Хабаровск, 6 августа. В Хабаровском крае 214 работников предприятия-банкрота получили долги по заработной плате.

Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ следственного комитета России. Строители, трудившееся в ООО «Хабаровский Мостоотряд», до вмешательства надзорных органов не могли получить зарплату за четыре месяца.

Как сообщает Deita.ru, перед работниками компании, которая находилась в стадии банкротства, образовалась задолженность по зарплате и иным выплатам на общую сумму 16 миллионов рублей.

Специалисты регионального СУ СК РФ провели расследование, в ходе которого учредитель был вынужден погасить задолженность. Расследование дела по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы» продолжается.