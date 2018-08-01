Хабаровчанка умерла после пластической операции на груди

Хабаровск, 1 августа. В Хабаровске пациентка одной из местных клиник скончалась после операции по пластике груди, о чем говорится в сообщении пресс-службы Дальневосточного СУ на транспорте СК РФ.

Согласно приведенным данным, в июле 2018 года хабаровчанка перенесла операцию по маммопластике. Она была переведена в реанимацию после резкого ухудшения самочувствия. В итоге она скончалась на третьи сутки после хирургического вмешательства.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, был назначен ряд экспертиз, изъяты медицинские документы.

Напомним, в апреле текущего года произошел аналогичный случай: жительница Москвы умерла во время операции по увеличению груди.