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Хабаровчанка умерла после пластической операции на груди
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    Хабаровчанка умерла после пластической операции на груди

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    Хабаровчанка умерла после пластической операции на груди

    Хабаровск, 1 августа. В Хабаровске пациентка одной из местных клиник скончалась после операции по пластике груди, о чем говорится в сообщении пресс-службы Дальневосточного СУ на транспорте СК РФ. 

    Согласно приведенным данным, в июле 2018 года хабаровчанка перенесла операцию по маммопластике. Она была переведена в реанимацию после резкого ухудшения самочувствия. В итоге она скончалась на третьи сутки после хирургического вмешательства.

    По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, был назначен ряд экспертиз, изъяты медицинские документы.

    Напомним, в апреле текущего года произошел аналогичный случай: жительница Москвы умерла во время операции по увеличению груди.

    Автор: Тимур Румянцев
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