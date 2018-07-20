Режим повышенной готовности ввели «Хабаровские электрические сети»

Хабаровск, 20 июля. Из-за прогнозируемых плохих погодных условий «Хабаровские электрические сети» ввели режим повышенной готовности.

Об этом сообщает Deita.ru, ссылаясь на пресс-службу компании. Все дело в том, что местные метеорологи предупредили о возможных сильных дождях на территории нескольких муниципальных образований.

В «Хабаровских электрических сетях» в настоящее время установлен круглосуточный режим дежурства ремонтного и оперативного персонала. В полной готовности для ликвидации аварийных ситуаций находятся аварийные бригады.

Добавим, что к настоящему времени специалисты зафиксировали повреждение проходных изоляторов на подстанции БН в Хабаровске. Под отключения попала часть потребителей центрального района города.

