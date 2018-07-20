Меню
Россия
Режим повышенной готовности ввели «Хабаровские электрические сети»
Общество
Роскачество выяснило, какой свиной шашлык можно покупать в магазине
Следующая новость
Загрузка...

    Режим повышенной готовности ввели «Хабаровские электрические сети»

    30

    Режим повышенной готовности ввели «Хабаровские электрические сети»

    Хабаровск, 20 июля. Из-за прогнозируемых плохих погодных условий «Хабаровские электрические сети» ввели режим повышенной готовности.

    Об этом сообщает Deita.ru, ссылаясь на пресс-службу компании. Все дело в том, что местные метеорологи предупредили о возможных сильных дождях на территории нескольких муниципальных образований.

    В «Хабаровских электрических сетях» в настоящее время установлен круглосуточный режим дежурства ремонтного и оперативного персонала. В полной готовности для ликвидации аварийных ситуаций находятся аварийные бригады.

    Добавим, что к настоящему времени специалисты зафиксировали повреждение проходных изоляторов на подстанции БН в Хабаровске. Под отключения попала часть потребителей центрального района города.
     

    Автор: Константин Терехов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.