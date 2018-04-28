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Раненная в Хабаровском крае тигрица умерла после четырех операций
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    Раненная в Хабаровском крае тигрица умерла после четырех операций

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    Раненная в Хабаровском крае тигрица умерла после четырех операций

    Хабаровск, 28 апреля. Тигрица, которую неизвестные подстрелили в региональном заказнике, умерла после четырех операций.

    Об этом сообщают «Известия», со ссылкой на АНО «Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра». Спасти животное пытались в центре реабилитации МРОО «Центр «Тигр».

    Тигрица была найдена на территории государственного природного заказника «Матайский». Животное ранили картечью из гладкоствольного оружия в бедро, район хвоста и живота.

    Несмотря на все усилия ветеринаров, спасти тигрицу не удалось. Полицейские ведут поиски браконьера. По факту случившегося полиция начала проверку, возбуждено уголовное дело.

    Автор: Константин Терехов
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