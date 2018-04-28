Раненная в Хабаровском крае тигрица умерла после четырех операций

Хабаровск, 28 апреля. Тигрица, которую неизвестные подстрелили в региональном заказнике, умерла после четырех операций.

Об этом сообщают «Известия», со ссылкой на АНО «Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра». Спасти животное пытались в центре реабилитации МРОО «Центр «Тигр».

Тигрица была найдена на территории государственного природного заказника «Матайский». Животное ранили картечью из гладкоствольного оружия в бедро, район хвоста и живота.

Несмотря на все усилия ветеринаров, спасти тигрицу не удалось. Полицейские ведут поиски браконьера. По факту случившегося полиция начала проверку, возбуждено уголовное дело.