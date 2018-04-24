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Без электричества в Хабаровском крае остались около 800 домов
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    Без электричества в Хабаровском крае остались около 800 домов

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    Без электричества в Хабаровском крае остались около 800 домов

    Хабаровск, 24 апреля. В Хабаровском крае из-за аварии на сетях без электричества остались около 800 домов в четырех населенных пунктах.

    Как сообщает «Газета.ru», в настоящий момент специалисты коммунальных служб и энергетики занимаются ликвидацией последствий аварий, чтобы в кратчайшие сроки восстановить электроснабжение.

    По данным регионального управления МЧС, под ограничение энергоснабжения попали четыре населенных пункта Нанайского района Хабаровского края — поселки Найхин, Даерга, Дада, Дубовый мыс.

    В спасательном ведомстве уточнили, что во всех населенных пунктах есть резервные источники питания, теплоснабжение не нарушено.

    Автор: Константин Терехов
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