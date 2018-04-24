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Убийцу и насильника детей осудили в Хабаровске
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    Убийцу и насильника детей осудили в Хабаровске

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    Убийцу и насильника детей осудили в Хабаровске

    Хабаровск, 24 апреля. В Хабаровском крае приговорили к пожизненному заключению насильника и убийцу несовершеннолетних. Об этом со ссылкой на Хабаровский краевой суд сообщает Deita.ru.

    По данным портала, осужденный ранее был судим за преступления против собственности и личности. После освобождения в 2016 году мужчина занялся отделкой жилых помещений. В январе 2017 года он поселился в квартире многодетной семьи, где помимо взрослых проживали две девочки 17 и 13 лет, а также младшие дети полутора и трех лет.

    Преступление мужчина совершил в ночь с 17 на 18 мая прошлого года, когда родителей не оказалось в квартире. В состоянии алкогольного опьянения преступник изнасиловал и задушил старшую девочку, а позже надругался над ее 13-летней сестрой.

    Присяжные в Хабаровске признали убийцу и насильника виновным и не заслуживающим снисхождения. Суд приговорил преступника к пожизненному лишению свободы, отбывать наказание он будет в колонии особого режима.

    Автор: Виктор Мальцев
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