Убийцу и насильника детей осудили в Хабаровске

Хабаровск, 24 апреля. В Хабаровском крае приговорили к пожизненному заключению насильника и убийцу несовершеннолетних. Об этом со ссылкой на Хабаровский краевой суд сообщает Deita.ru.

По данным портала, осужденный ранее был судим за преступления против собственности и личности. После освобождения в 2016 году мужчина занялся отделкой жилых помещений. В январе 2017 года он поселился в квартире многодетной семьи, где помимо взрослых проживали две девочки 17 и 13 лет, а также младшие дети полутора и трех лет.

Преступление мужчина совершил в ночь с 17 на 18 мая прошлого года, когда родителей не оказалось в квартире. В состоянии алкогольного опьянения преступник изнасиловал и задушил старшую девочку, а позже надругался над ее 13-летней сестрой.

Присяжные в Хабаровске признали убийцу и насильника виновным и не заслуживающим снисхождения. Суд приговорил преступника к пожизненному лишению свободы, отбывать наказание он будет в колонии особого режима.