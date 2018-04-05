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Ученые зафиксировали рост числа дальневосточных леопардов
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    Ученые зафиксировали рост числа дальневосточных леопардов

    9:28  5 Апреля 2018
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    Ученые зафиксировали рост числа дальневосточных леопардов

    Владивосток, 5 апреля. Ученые заявили о значительном росте числа дальневосточных леопардов в Приморье, сообщил глава Минприроды России Сергей Донской.

    Специалисты рассказали о положительной динамике в популяции дальневосточного леопарда. Ученые с помощью фотомониторинга насчитали в Приморье 84 взрослых хищников, а также 19 котят.

    «Наши прогнозы были оптимистичными, и с 2012 года – времени создания национального парка «Земля леопарда» – численность самой редкой крупной кошки на планете значительно возросла», — констатировал Донской.

    Старший научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда» Глеб Седаш объяснил рост числа зафиксированных леопардов расширением мониторинговой площади на территории нацпарка, а также ростом популяции самой редкой крупной кошки в мире.

    Ученые зафиксировали рост числа дальневосточных леопардов

     

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    Автор: Катерина Тимошенская
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    #ученые #приморье #рост #земля леопарда #число #дальневосточные леопарды
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