Ученые зафиксировали рост числа дальневосточных леопардов

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Владивосток, 5 апреля. Ученые заявили о значительном росте числа дальневосточных леопардов в Приморье, сообщил глава Минприроды России Сергей Донской.

Специалисты рассказали о положительной динамике в популяции дальневосточного леопарда. Ученые с помощью фотомониторинга насчитали в Приморье 84 взрослых хищников, а также 19 котят.

«Наши прогнозы были оптимистичными, и с 2012 года – времени создания национального парка «Земля леопарда» – численность самой редкой крупной кошки на планете значительно возросла», — констатировал Донской.

Старший научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда» Глеб Седаш объяснил рост числа зафиксированных леопардов расширением мониторинговой площади на территории нацпарка, а также ростом популяции самой редкой крупной кошки в мире.

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