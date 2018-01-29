Чемпионат мира по хоккею с мячом начался в Хабаровске

Хабаровск, 29 января. Чемпионат мира по хоккею с мячом статовал в Хабаровске в понедельник, 29 января. Сборная России намерена вернуть себе чемпионский титул.

В дивизионе «А» чемпионата мира восемь команд, которые разделены на две группы. В подгруппе «А» сборные Швеции, России, Финляндии, Норвегии. В подгруппе «В» будут соревноваться сборные Казахстана, США, Германии и Венгрии.

Сборная России сыграет свой первый матч со сборной Норвегии в понедельник, 29 января. На следующий день российские хоккеисты встретятся со сборной Финляндии. В среду, 31 января, сборной России предстоит сыграть со сборной Швеции, которая в прошлом году в Сандвикене взяла золотые медали.

Матчи чемпионата мира по хоккею с мячом пройдут на арене «Ерофей» в Хабаровске, сообщается на сайте чемпионата. Церемония открытия турнира пройдет сегодня, 29 января, перед матчем сборных России и Норвегии.

Напомним, что президент Российской Федерации Владимир Путин поприветствовал участников, гостей и организаторов чемпионата мира по бенди в Хабаровске и отметил, что наша страна вносит большой вклад в развитие и популяризацию хоккея с мячом. Российский лидер подчеркнул, что все гордятся национальной сборной и ее победами.