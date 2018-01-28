Юную художницу из Хабаровска наградили в храме Христа Спасителя

Хабаровск, 28 января. Юная художница из Хабаровска заняла второе место на XIII Международном конкурсе детского творчества «Красота Божьего мира».

Работа подростка «Светлый праздник» заняла второе место в номинации «Основная тематика» в возрастной категории с 13 до 17 лет. Стоит отметить, что картина, написанная девочкой, была признана лучшей в региональном этапе конкурса. Подростка наградили в храме Христа Спасителя, сообщает «Молодой дальневосточник XXI век»

Лучшие работы, в том числе и «Светлый праздник», будут выставляться на российских и зарубежных выставках. Отметим, что в этом году более трех тысяч картин поступили от юных художников. На протяжении 12 лет в конкурсе принимают участие таланты из разных стран, самое большое количество работ поступает от участников из России.