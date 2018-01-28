Хабаровску пообещали целый день снегопада

Хабаровск, 28 января. Синоптики сообщают, что снегопад будет с утра и до вечера в Хабаровске в воскресенье, 28 января.

В Хабаровске в воскресенье, 28 января, ожидается до минус 20. Кроме этого в течение всего дня будет идти снег, который, по прогнозам синоптиков, остановится лишь поздним вечером. Снегопад завершится после десяти часов вечера, сообщает «AmurMedia» со ссылкой на OpenWeatherMap. По полученным данным, прояснение продлится до вечера понедельника, 29 января.

По сравнению с воскресеньем днем в понедельник, 29 января, будет немного теплее. Синоптики прогнозируют до минус 19. Однако утром столбик термометра будет показывать от минус 23 до минус 24. Скорость ветра составит пять-шесть метров в секунду.