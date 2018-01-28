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Хабаровску пообещали целый день снегопада
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    Хабаровску пообещали целый день снегопада

    10:27  28 Января 2018  /обновлено: 10:28  28 Января 2018
    166

    Хабаровску пообещали целый день снегопада

    Хабаровск, 28 января. Синоптики сообщают, что снегопад будет с утра и до вечера в Хабаровске в воскресенье, 28 января. 

    В Хабаровске в воскресенье, 28 января, ожидается до минус 20. Кроме этого в течение всего дня будет идти снег, который, по прогнозам синоптиков, остановится лишь поздним вечером. Снегопад завершится после десяти часов вечера, сообщает «AmurMedia» со ссылкой на OpenWeatherMap. По полученным данным, прояснение продлится до вечера понедельника, 29 января.

    По сравнению с воскресеньем днем в понедельник, 29 января, будет немного теплее. Синоптики прогнозируют до минус 19. Однако утром столбик термометра будет показывать от минус 23 до минус 24. Скорость ветра составит пять-шесть метров в секунду.

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    Автор: Дарья Смолина
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    #погода #снег #хабаровск
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