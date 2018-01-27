Книгу об истории хоккея с мячом презентуют в Хабаровске

Хабаровск, 27 января. Презентация книги, посвящённой истории хоккея с мячом состоится завтра в Хабаровске.

Книга Игоря Слободянюка, которая рассказывает об истории хоккея с мячом, будет презентована в воскресенье, 28 января, в 15:00 часов по местному времени в конференц-зале арены «Ерофей», сообщают региональные новостные источники со ссылкой на пресс-службу дирекции чемпионата мира по бенди.

Напомним, театральную школу для взрослых создадут в Хабаровском крае по инициативе отдела культуры администрации под руководством некоммерческой организации «Центр социально-культурных инициатив «Арт Проект».