Театральную школу для взрослых откроют в Хабаровском крае
Хабаровск, 27 января. Театральную школу для взрослых создадут в Хабаровском крае по инициативе отдела культуры администрации.
Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на данные администрации города Амурска, создание новой театральной школы для взрослых будет проходить под руководством некоммерческой организации «Центр социально-культурных инициатив «Арт Проект». Новое учреждение позволит существенно улучшить культурную и спортивную составляющие города.
«Наша главная задача – реализация совместно с администрацией социальных проектов, которые будут способствовать процветанию города и всего района в целом. Идея о создании такой организации возникла еще два года назад и только сейчас удалось достигнуть задуманного», — цитируют местные издания слова директора АНО «ЦПСКИ «Арт-Проект» Надежда Бабкиной.