Аллея хвойных деревьев появится в Хабаровске
Хабаровск, 26 января. Новую аллею хвойных деревьев планируют высадить в Хабаровске к юбилею города.
Как сообщают региональные новостные источники, аллея хвойных деревьев на территории, расположенной в границах улиц Жуковского и Энтузиастов в поселке имени Горького. Директор МБУ «Горзеленстрой» Георгий Лаптиев отмечает:
«В новой аллее будут расти 160 саженцев сосны. Все деревья выращены в нашем питомнике и приспособлены к дальневосточным погодным условиям. Высаживать их начнем в мае, как раз ко дню города».
Новый«зеленый участок» назвали «Аллеей Дружбы», так как в его создании будут принимать участие как местные жители, так и люди из близлежащих городов.
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