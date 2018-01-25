Сборные Финляндии, Швеции и Казахстана приехали в Хабаровск на чемпионат мира по бенди

Хабаровск, 25 января. Сборные Швеции, Финляндии и Казахстана, которые примут участие в чемпионате мира по хоккею с мячом, приехали в Хабаровск в четверг, 25 января. Команды находятся в хорошем настроении.

Главный тренер сборной Финляндии Антти Парвиайнен признался, что он был рад вернуться в Хабаровск. Он отметил, что усталость не помешает спортсменам, и они выйдут на лед арены «Ерофей» и приступят к тренировкам. Отмечается, что у финнов самая молодая команда, и им важно показать себя на турнире достойно и попасть в тройку призеров.

Сборная Швеции начнет тренироваться лишь на следующий день после прилета. Тренер отмечает, что команда устала после дороги. По словам главного тренера команды Свенне Ольссона, долгий перелет у него бывает только, когда он летит в Хабаровск или в отпуск в Таиланд.

Также прилетели в Хабаровск игроки и тренеры сборной Казахстана. Главный тренер Ильяс Хандаев отмечает, что спортсмены в первый раз собрались вместе и сказать о том, в какой физической форме они находятся, сложно.