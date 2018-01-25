Хабаровск, 25 января. Запись в первые классы хабаровских школ перенесли на воскресенье, 28 января. Об этом сообщает управление образования администрации Хабаровска.

Поменять дату решили по нескольким причинам, во-первых, по субботам дети учатся, и данное мероприятие может нарушить учебный процесс. Во-вторых, изменение даты обеспечит безопасность учениками, а в-третьих, это предоставит равные возможности родителям.

«Родителям нет необходимости занимать очередь у порогов школ, ведь у нас есть отличная форма записи — электронная. <...> Информационно-регистрационная база размещена на сайте городского управления образования», — приводит пресс-служба администрации Хабаровска слова начальника управления образования администрации города Ольги Тен.

Как стало известно, родители смогут записать своих детей с десяти утра до трех часов дня. Далее запись будет осуществляться по субботам в это же время.