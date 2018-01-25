Хоккеисты «Амура» поборются за очки в Китае

Хабаровск, 25 января. Хабаровский хоккейный клуб «Амур» проведет две встречи с пекинским «Куньлунь Ред стар» в Китае.

Для «Амура» два матча Континентальной хоккейной лиги пройдут в Шанхае на стадионе Фэйян. Команды сыграют 25 и 27 января. Команда под руководством Андрея Маремьянова попытается заработать на выезде важные очки, которые, возможно, помогут им попасть в плей-офф.

Стоит отметить, что последние игры прошли для хабаровского клуба неудачно: два поражения. Петербургский «СКА» разгромил «Амур» со счетом 5:0. «Локомотив» сыграл всухую и забросил хабаровчанам три шайбы.

«Куньлунь Ред Стар» также проиграл последние две игры. Ярославскому «Локомотиву» уступил со счетом 2:0, а с «Металлургом Мг» сыграл со счетом 4:1.