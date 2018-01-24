Детский сад открыли в Хабаровске после капитального ремонта

Хабаровск, 24 января. Детский сад, расположенный на улице Фрунзе в Хабаровске, открыли после капитального ремонта. Учреждение не ремонтировали с момента постройки, то есть 40 лет.

В торжественной церемонии открытия отремонтированного детского сада приняли участие мэр Хабаровска Александр Соколов и министр образования края Алла Кузнецова. Отмечается, что дошкольное учреждение сможет принять 150 детей уже в феврале этого года. Благодаря ремонту удалось увеличить количество групп, теперь их шесть.

На реконструкцию здания потребовалось 34 миллиона рублей, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска. В ходе ремонта была полностью переделана крыша, отремонтированы стены детсада, переоборудован пищеблок. Кроме этого специалисты поменяли систему отопления и канализации.