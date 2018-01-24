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Общество
Свыше 50 км дорог отремонтируют в Одинцовском районе Подмосковья в 2018 году
Общество
Более 90 снегоуборочных машин вышли на расчистку от снега улиц Хабаровска
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    Более 90 снегоуборочных машин вышли на расчистку от снега улиц Хабаровска

    16:04  24 Января 2018
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    Более 90 снегоуборочных машин вышли на расчистку от снега улиц Хабаровска

    Хабаровск, 24 января. Более 90 единиц техники и около 80 рабочих вышли на улицы Хабаровска, чтобы расчистить магистрали. Об этом сообщает заместитель начальника городского управления дорог и внешнего благоустройства Виталий Колтанюк.

    По словам заместитель управления дорог и внешнего благоустройства Хабаровска Виталия Колтанюка, обработка проезжей части реагентом и песчано-соляной смесью, сгребаний и удаление снега являются финансово затратными, однако самое дорогое — вывоз снега с территории Хабаровска.  Отмечается, что первоначально вывозят снег с центральных частей города, остановок общественного транспорта и пешеходных переходов.

    «В остальных случаях мы складируем его на придорожных газонах или на обочинах проезжей части.<..> В настоящий момент для нас важнее обеспечить расчистку дорог по маршрутам движения общественного транспорта и провести посыпку наиболее опасных спусков-подъемов, остановок и пешеходных переходов, чтобы не допустить транспортного коллапс», — приводит пресс-служба администрации Хабаровска слова Виталия Колтанюка.

    Стоит отметить, что убирать снег в Хабаровске начали еще в октябре прошлого года. На данный момент затраты на снегоуборку составили более 85 миллионов рублей. Всего на содержание улично-дорожной сети было выделено 386 миллионов рублей в рамках программы по благоустройству на 2018 год.

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    Автор: Дарья Смолина
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    #снег #хабаровск #чистка
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