Дорогу для автобусов закрыли в Хабаровском крае из-за непогоды

Хабаровск, 24 января. Ограничение движения введено для пассажирских автобусов на трассе Хабаровск — с. Лидога — Ванино в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

Ограничения движения автобусов, которые осуществляют пассажирские перевозки, введено с 12.30 24 января. Стоит отметить, что автобусы смогут вновь двигаться по трассе после улучшения погодных условий. Сотрудники правоохранительных органов просят участников дорожного движения не пренебрегать безопасностью и быть аккуратными на дорогах.

Напомним, что в центральных и южных районах Хабаровского края идет небольшой снег, а на дорогах образовывается гололед. В связи с неблагоприятными условиями было принято решение ограничить движение автобусов.