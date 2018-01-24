Тренер «Амура» оценил шансы команды на попадание в плей-офф КХЛ

Хабаровска, 24 января. В текущем сезоне в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги команды борются за место под солнцем. Среди команд, которые сражаются за выход в плей-офф — хабаровский «Амур».

Главный тренер хабаровчан Андрей Мартемьянов объяснил, за счет чего его подопечные продолжают напряженную борьбу.

«Сохранили костяк команды с прошлого сезона, сумев позволить себе производить точечные усиления. Сейчас вижу, что ни в ком не ошиблись. Все готовы бороться с максимальной отдачей. Нет звезд — есть коллектив, в котором все равны», — отметил российский специалист.

Он также отметил, что если удастся сохранить позитивный настрой на оставшиеся матчи и тренировки, то шансы на плей-офф будут очень высоки, пишут «Известия».

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские спортивные структуры наряду с развитием профессиональных клубов должны уделять внимание детскому и юношескому спорту, речь также идет о хоккее.

«Хоккей — это почти народная российская игра, и я хочу выразить надежду на то, что будет уделяться внимание детскому и юношескому спорту», — подчеркнул он.

В декабре 2017 года Путин принял участие в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги, который прошел на Красной площади. Стоит отметить, что глава российского государства в течение нескольких лет играет в хоккей.

Владимир Путин. Биография