Сборная России по хоккею с мячом прибыла в Хабаровск для подготовки к ЧМ-2018

Хабаровск, 23 января. Мужская сборная России по хоккею с мячом будет тренироваться перед ЧМ-2018 в Хабаровске.

Как сообщает официальный сайт ФХМР, во вторник, 23 января, мужская сборная России по хоккею с мячом прибыла в областной центр для проведения тренировок. Административный и медицинский штаб команды, а также хоккеисты Алан Джусоев и Вадим Архипкин, выступающие в чемпионате Швеции, и Евгений Дергаев, Павел Булатов и Сергей Шабуров прибыли сегодня утром. Они присоединятся к хоккеистам «СКА-Нефтяника» и «Енисея», которые являются их партнёрам по сборной России.

Команда будет готовиться в течение шести ближайших дней на льду арены «Ерофей». Напомним, ЧМ-2018 пройдет с 29 января по 4 февраля. Первый матч команда из России проведет 29 января против Норвегии.